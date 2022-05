Escoto y Corral las primeras bajas del Puebla para el Apertura 2022

El delantero Amaury Escoto sería baja pues por lesiones no vio un solo minuto en el último torneo, mientras que George Corral finaliza su contrato y su renovación está en el aire

Las primeras bajas del Club Puebla serán el delantero Amaury Escoto, quien por lesiones no vio un solo minuto en el último torneo y no será renovado por la directiva ‘camotera’, mientras que George Corral ya tiene pie y medio fuera de la Angelópolis toda vez que también finaliza su contrato y su renovación está en el aire.

Fuentes confirmaron a esta casa editorial que el equipo ‘camotero’ no le hará una extensión de contrato a Amaury Escoto debido a que no se logró recuperar de las lesiones que no le permitieron ver un solo minuto de actividad en el torneo que acaba de concluir, esto lo convertirá en la primera baja del equipo.

Y es que en el equipo de la Angelópolis nunca se pudo hacer de un lugar en el once titular y fue utilizado como un cambio recurrente, tal es el caso que en los cuatro torneos que defendió la camiseta de la ‘Franja’ disputó 50 partidos, pero sólo pudo marcar seis goles, contando el anterior en el que no jugó.

Sin embargo, se hizo popular por las situaciones extra cancha que vivió, en especificó por su pleito con la afición a tal grado que después de romper una racha de un año sin marcar, mandó a callar a los aficionados del Estadio Cuauhtémoc, situación que fue recriminada mediante abucheos y denostaciones en redes sociales.

El otro jugador que tiene un pie y medio fuera del equipo ‘camotero’ es George Corral, ya que de momento, la directiva poblana no ha tenido un acercamiento con el futbolista, cuyo contrato termina el último día de junio y de no renovar podría contratarse con cualquier equipo a coste cero.

El todavía camiseta número cuatro del Puebla fue constante en el esquema de Nicolás Larcamón, incluso el entrenador argentino le descubrió una nueva posición en el campo, pues paso de ser un lateral derecho a medio de contención, pues en la última temporada disputó 15 partidos y logró marcar un gol.

Hay que recordar que los otros cuatro futbolistas que terminaban su contrato con el equipo, pero sí fueron renovados son la joya del equipo Israel Reyes, quien quedó vinculado con la ‘Franja’ hasta 2024, además de Guillermo Martínez y los porteros Antony Silva e Iván Rodríguez.