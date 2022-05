¡Luto en el futbol! Muere esposa del futbolista mexicano Ulises Dávila

Lily Pacheco, esposa del futbolista mexicano Ulises Dávila que juega en el Macarthur FC de Australia, falleció este domingo debido a una aparente “muerte súbita”, sin embargo, hasta el momento se desconoce la causa exacta del deceso.

We are saddened to hear Ulises Dávila's wife, Lily has tragically passed away overnight.



The club would like to express its heartfelt condolences to Uli, Uli Jnr and the extended family during this difficult time. ❤️ pic.twitter.com/I9uwYvaiOp