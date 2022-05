OFICIAL: Checo Pérez extiende contrato hasta 2024 con la escudería Red Bull (VIDEO)

Luego de su victoria en el Gran Premio de Mónaco, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, extendió su contrato con la escudería austriaca Red Bull, hasta el próximo 2024 por lo que el tapatío buscará seguir haciendo historia en la Formula 1.

De acuerdo a información de medios internacionales, la escudería austriaca habría decidido extender el contrato de Checo Pérez, debido a las buenas actuaciones del mexicano y a su excelente labor de equipo con el holandés Max Verstappen

