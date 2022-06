Fue una mala fiesta y esos videos no me representan, dice Checo Pérez tras supuesta infidelidad

El piloto mexicano de la escudería Red Bull, Sergio “Checo” Pérez, realizó un comunicado en el que afirmó que tuvo una mala fiesta y esos videos no lo representan, luego de que fuera captado celebrando de más con unas chicas tras ganar el Gran Premio de Mónaco.

“He visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta”, aseveró Sergio “Checo” Pérez.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde Checo Pérez aseguró que se le pasaron un poco las copas ya que bebió champagne de más, debido a que celebró de más junto a su equipo cercano de Red Bull.

“Para los que preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Y para los que solo quieren hacernos daño, les deseo lo mejor. Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto”, dijo Sergio Pérez.