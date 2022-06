“A mí me vale ma… el rating” Faitelson se lanza vs Hugo Sánchez tras derrota de México (VIDEO)

El periodista de ESPN, David Faitelson, arremetió contra el ex futbolista Hugo Sánchez, luego de la derrota de la Selección Mexicana ante Uruguay, en donde aseguró que “le vale madre el rating” en cambio a la leyenda del Real Madrid teme criticar a los jugadores del tri.

"Hemos estado perdiendo el tiempo muchísimo, porque no estamos viendo evolución de la Selección Nacional. No es nada ilusionante lo que estamos notando, Jorge (Ramos) lo mencionó hace rato: es preocupante. Si es preocupante, por qué hay que esperar hasta que lleguemos a "arrastrarnos" para llegar a una Copa del Mundo y no tener un funcionamiento de Selección importante", aseveró Hugo Sánchez.

Fue durante el programa de Futbol Picante, donde todo este conflicto salió a flote, debido a que Hugo Sánchez despotricó, contra Gerardo “Tata” Martino de quien señaló que no es técnico para dirigir a la Selección Mexicana ya que carece de capacidad, liderazgo, estrategia y sabiduría.

"No no, a mí me vale madre el rating y las redes sociales Hugo y que te quede bien claro. A mí no me importa eso. ¿Por qué nunca puedes hacer una crítica sobre el futbolista? El futbolista también ha sido parte de los fracasos de nuestro juego", dijo la leyenda del Real Madrid.