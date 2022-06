No hemos ganado nada, pero califico mi gestión en Chivas como buena: Peláez (VIDEO)

Luego de que Ricardo Peláez no ha ganado nada con Chivas, desde el 2019 que llegó como director deportivo, en rueda de prensa justificó su trabajo, calificando como buena su gestión.

“Califico mi gestión como buena. Hay gente que me evalúa a mí. No hay que justificar nada, no hemos conseguido títulos. Nos hemos acercado a ello, pero no hemos logrado lo que queremos, lo que la afición demanda y hay consciencia de ello. Lo califico bien porque estoy siempre muy entusiasmado y con muchas ganas”.