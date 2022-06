La Joya Reyes se queda en el Puebla por lo menos una temporada más

La novela de Israel Reyes llegó a su fin y el futbolista del Club Puebla no saldrá en esta ventana de fichajes, pues el Club América principal interesado en contratar sus servicios, no llegó a la cifra que pidió la directiva ‘camotera’; no obstante, en el seno poblano se tiene la esperanza de que ‘La Joya’ vaya al mundial para después venderlo mucho más caro.

La novela de Israel Reyes llegó a su fin y el futbolista del Club Puebla no saldrá en esta ventana de fichajes, pues el Club América principal interesado en contratar sus servicios, no llegó a la cifra que pidió la directiva ‘camotera’; no obstante, en el seno poblano se tiene la esperanza de que ‘La Joya’ vaya al mundial para después venderlo mucho más caro. Fuentes confiaron a Diario CAMBIO que las negociaciones entre el equipo ‘camotero’ y ‘Las Águilas’ prácticamente llegaron a su fin, pues no hubo un arreglo económico para hacerse de los servicios de Reyes Romero, ya que las pretensiones de ‘La Franja’ superaron las expectativas de los de Coapa. Es importante recalcar que la única manera en la que el camiseta número 12 de ‘La Franja’ salga del equipo es si el equipo interesado paga la cláusula de recisión, pues renovó contrato con el equipo y por ello se mantendrá ligado hasta el 2024 con la camiseta blanquiazul. Con esto, hay una esperanza en el seno ‘camotero’ de que Israel Reyes se gane su lugar en la lista de 26 convocados de la Selección Nacional al mundial de Qatar 2022 para aumentar aún más su valor y poderlo vender después de la justa mundialista en un precio mucho mayor. Y es que Israel Reyes ha sido parte del proceso mundialista rumbo a Qatar aunque no ha tenido la participación deseada, pues apenas ha visto actividad en dos encuentros y el resto ha sido enviado a la banca o tribuna. Actualmente está concentrado para los duelos ante Surinam y Jamaica del próximo fin de semana. En el pasado reciente Israel Reyes se ha convertido en un bastión para el esquema de Nicolás Larcamón, pues por su plurifuncionalidad en el campo han hecho que sólo se pierda dos partidos, uno de ellos por suspensión; además, en la última temporada logró marcar tres goles. Hay que recordar que apenas se ha oficializado una salida del equipo de Nicolás Larcamón: se trata del defensor Juan Pablo Segovia, quien dio a conocer en redes sociales que no continuará en el equipo, mientras que la única alta es el volante poblano Iván Moreno, quien fue presentado este martes.

