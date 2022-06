Vanessa Huppenkothen revela que en Televisa la obligaron a salir en bikini (VIDEO)

Vanessa Huppenkothen es una de las analistas y conductoras más famosas de ESPN, cuenta con 14 años de trayectoria, pero ella no olvida sus inicios en Televisa donde hizo cosas de las que hoy se arrepiente.

En entrevista para el canal SAGA de Youtube, habló de sus inicios en Televisa, donde formó parte del talento femenino que buscar dar mayor empuje a las coberturas deportivas.

Vanessa señaló que pese que fue una gran experiencia, ya que logró cubrir grandes eventos, llegó un punto en el que ella ya no era feliz, por lo que decidió cambiar de aires y moverse a ESPN.

Pero además revelo que por momentos en Televisa Deportes la hacían sentir más como un objeto, que como una profesional.

En el mismo sentido, señaló que llegó a reclamarle en alguna ocasión a su antiguo jefe, Javier Alarcón pero al final siempre terminaba regañada.

Huppenkothen también añadió que se arrepiente de ciertas acciones, como salir a cuadro en bikini por cumplir apuestas dentro de los programas.

“Hice cosas que no debí haber hecho y me arrepiento a veces sí. Por ejemplo, apuestas y tienes que salir en bikini, yo creo que la dignidad (está primero), te utilizan como un objeto y la verdad no lo eres”.