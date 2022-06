Henry Martin se burla de su supuesto fichaje con el Puebla

En entrevista para TUDN, el delantero de la Selección Mexicana y América, Henry Martín, negó tener ofertas formales para salir del conjunto de Coapa.

Señaló que mejor sus amigos, le han dicho de los equipos en los que lo han colocado, pues ningún equipo se ha acercado formalmente a realizarle una oferta.

“Por ahí me han llegado muchas imágenes de mis amigos, que si es cierto o no, ya me pusieron de novio con todos los equipos”

Además el delantero señaló que confía en pertenecer al plantel de la Selección Mexicana que compita en Qatar 2022, pero mientras tanto se concentra en la CONCACAF Nations League.

Hay que recordar que en la última semana, se vinculó a Henry Martín con el Club Puebla, pues América ya no tenía paciencia con el delantero mexicano y La Franja veía con buenos ojos su llegada.

En el mismo sentido, Martín desmintió que ya no lo quieran en Coapa y señaló que nadie del club se acercado para decirle que no cuentan con él.

“Al final de cuentas no me han dicho nada, no he tenido acercamiento con nadie, ni siquiera con el club para decirme no contamos contigo.”