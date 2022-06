Rafa Márquez revela que tuvo que pedir de comer a amigos tras vinculación con el crimen organizado (VIDEO)

El ex futbolista del FC Barcelona, Rafael Márquez, reveló que después de que fuera puesto en la “lista negra” por presuntamente estar vinculado con el narcotráfico, tuvo que pedirle a amigos que lo invitaran a comer pues no contaba con dinero debido a que sus cuentas fueron congeladas.

Fue en el canal de YouTube del Escorpión Dorado, donde el ex capitán de la Selección Mexicana confesó, que tuvo que pedir dinero prestado a amigos de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo vinculara con un grupo delictivo.

“Fui con mi esposa a cenar ahí en Guadalajara y llegas y obviamente toda la gente te empieza a ver, empieza a especular y tu ni idea qué están diciendo. Terminando la cena pido la cuenta y me dicen ‘no, ya la pagaron la mesa de aquel lado’ y también la mesa de aquel lado me dice que si quieres tomar algo que ellos invitan’, ahí es cuando casi se me salen las lágrimas”, aseveró Rafa Márquez.