¡Ni el LA Galaxy del Chicharito los pela! Club Puebla jugará dos veces vs Atlético Morelia en Estados Unidos

El Club Puebla tendrá que enfrentar dos veces a Atlético de Morelia, luego de no encontrar rivales en su gira por los Estados Unidos, el primer duelo será este miércoles y la revancha se llevará a cabo el sábado.

¡Par de juegazos en ?? vs el PUEBLOTA! @ClubPueblaMX ?



? 15 de junio / 19:30 horas /

?18 de junio / 18:00 horas /



? College of the Conyons Stadium. #LaHistoriaContinúa?? pic.twitter.com/DfqZzwTyYb