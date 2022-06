¡Se codea con los grandes! Checo Pérez en el top 10 de pilotos mejor pagados de Fórmula 1

Sergio “Checo” Pérez de la escudería austriaca Red Bull, se encontraría en el top 10 de los pilotos mejor pagados de la Fórmula 1, ocupando el séptimo lugar y ganando anualmente aproximadamente 10 millones de dólares.

We were not perfect today, there’s so many things to improve and to understand.

But at the end of the day was a great result for the team. Congratulations to @Max33Verstappen who had an excellent race and to the whole team.

Now on to Canada! ? #azerbaijangp pic.twitter.com/pv2nq9Tedg