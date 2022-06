Se desata la MEMIZA tras designación del Kikín como embajador en mundial de 2026

La elección de Kikín Fonseca como embajador de la Copa del Mundo 2026, fue cuestionada en redes y los memes no podían faltar.

El anuncio de las sedes para la Copa del Mundo de 2026, es tendencia en redes, ya que esta tarde conocimos las ciudades mexicanas que albergarán la justa mundialista y sus embajadores.

La designación de Francisco Kikín Fonseca como embajador de la Ciudad de México, fue sin duda la más cuestionada y la que más burlas en redes provocó.

Las elección del ex jugador de Pumas y Cruz Azul brincó porque de entrada no es originario de la capital del país y sobre todo por no ser una leyenda como Checo Pérez o en su defecto Blue Demon Jr.

Los memes de inmediato inundaron las redes sociales y acá te traemos los mejores.



Que culero que Kansas City puso a Mahomes para anunciar la sede mundialista del 2026 y la CDMX puso al Kikin Fonseca pic.twitter.com/hvBF54r15l

— Venygrillo  (@ElGrill028) June 16, 2022



Embajador del Estadio Azteca el Kikin. pic.twitter.com/rAdA1TRFxp

— History Liga MX (@History_LigaMX) June 16, 2022



Hugo Sánchez viendo que eligieron al Kikín Fonseca para anunciar al Estadio Azteca como sede del Mundial 2026. pic.twitter.com/jjfxCmyAwH

— El Tarti (@El_tartamuda) June 16, 2022



Pinchis Brutos, porque pusieron al Kikin @gregnu ?



Debió salir Zague diciendo:

"Mira como la tengo dura por ti mundial 2026 en el todo mal remodelado Estadio Azteca!" pic.twitter.com/PGvkf0rVu0

— Taquero del Mame (@TaqueroDelMame) June 16, 2022



Que hicimos para que Kikin Fonseca sea el representante de la CDMX ante la FIFA⁉️



Ha ya me acorde... pic.twitter.com/gmEk4IYqpP

— Fernandovich (Chairo de alcurnia) (@FernandovichG) June 16, 2022