Prensa brasileña se burla de la Selección Mexicana: solo irá de paseo al Mundial de Qatar (VIDEO)

Comentaristas deportivos de la televisora brasileña ge-Sportv, aseguraron que la Selección Mexicana, tendrá un mal desempeño en el mundial de Qatar 2022 y aseguraron que solamente irán de paseo a la próxima justa mundialista.

De acuerdo a la televisora brasileña ge-Sportv, la selección dirigida por el Tata Martino no pasará a los octavos de final, ya que pronosticaron que perderán sus partidos ante Polonia y Argentina.

Sin embargo, aseguraron qué selecciones como Argentina Brasil y Francia son grandes candidatas al título en este mundial, además equipos como España Inglaterra y Portugal serán sorpresas en el próximo torneo que se celebrará en Qatar.

Además, mencionaron que la escuadra mexicana será una de las peores del mundial, ya que no cuentan con un buen equipo, debido a que la mayoría de los jugadores del tri no se encuentran en un buen rendimiento en el fútbol europeo por lo que pronostican que no pasarán de fase de grupos

Con información de Mediotiempo