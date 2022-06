Futbolistas mexicanos no quieren sacrificarse para ir a Europa: Javier Aguirre

Javier Aguirre nos regaló una interesante entrevista con Hugo Sánchez, en la que aseguró que a los futbolistas mexicanos no les gusta sacrificarse para triunfar en Europa.

El Vasco Aguirre, fiel a su estilo, le confesó a Hugo Sánchez, que los jugadores mexicanos no quieren hacer sacrificios para llegar al fútbol de Europa.

Aguirre destacó que a la mayoría de los jugadores mexicanos no les gusta salir al fútbol europeo porque no tienen seguras sus condiciones económicas, dejando de lado el crecimiento deportivo y personal.

“Algunos dicen ‘a préstamo a qué voy’. Leí un jugador mexicano, no te voy a decir el nombre que, cuando yo estaba en Zaragoza, declaró que no iría si no le pagan cierta cantidad. Puso de antemano el dinero”