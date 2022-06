Larcamoneta se desviela: estas son las cuatro bajas significativas de Larcamón

Los jugadores George Corral, Juan Pablo Segovia, Javier Salas y Kevin Ramírez no entraron en planes o hubo una fuerte oferta económica a la que el Club Puebla no pudo negarse

Hasta el momento cuatro futbolistas se han bajado de la ‘Larcamoneta’, pues George Corral, Juan Pablo Segovia, Javier Salas y Kevin Ramírez no entraron en planes o hubo una fuerte oferta económica a la que el Club Puebla no pudo negarse, a pesar que en el pasado reciente fueron piezas clave para el equipo.

Con la salida del capitán Javier Salas a Bravos de Juárez se concretaron todas las bajas que la directiva y cuerpo técnico del equipo de la Angelópolis tenían previstas, pues en total se dieron cuatro bajas para encarar el Apertura 2022 y se han incorporado el mismo número de refuerzos, y se encuentran a la espera de uno más para cerrar el plantel.

Entre las bajas que se dieron para el siguiente torneo están hombres que fueron claves, como es el caso del capitán en la era de Nicolás Larcamón, pues Javier Salas llegó para el Clausura 2020 y desde entonces defendió la camiseta de ‘La Franja’ en 80 ocasiones, pero nunca logró convertir un gol.

Por su parte, otro de los que ya no estarán en la escuadra ‘camotera’ es George Corral, quien defendió la playera blanquiazul en cuatro torneos, ya que llegó a la Angelópolis para el Apertura 2020. Entre su recorrido con el cuadro poblano disputó 67 partidos y marcó tres goles, pero para el siguiente torneo no entró en planes y su contrato no fue renovado.

A esta lista se suma el zaguero Juan Pablo Segovia. El argentino llegó al Puebla por petición de Larcamón en el Apertura 2021, vistió la playera poblana en tres torneos y logró sumar 54 apariciones, además de marcar tres goles. Seguirá en la Liga Mx, pero ahora con los Rayos de Necaxa.

Finalmente el caso más peculiar es el de Kevin Ramírez, pues esta casa editorial adelantó que sería el sacrificado para darle su plaza de extranjero a Omar Fernández, pues no entró en planes por su ruptura completa del tendón rotuliano de la rodilla izquierda que sufrió a finales de febrero pasado y se estima que su recuperación se dé a finales del Apertura 2022.

Estas serán las únicas bajas del equipo de cara al siguiente torneo, aunque la directiva analizará las ofertas que lleguen para diferentes jugadores como es el caso de Israel Reyes, por quien ya preguntó América y no se llegó a un arreglo y en las últimas horas surgió el rumor de que Tigres también está tras sus servicios.