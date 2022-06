Larcamón respira: Araujo y La Joya Reyes se quedan en el Club Puebla

El técnico Nicolás Larcamón puede estar tranquilo, pues el Club Puebla no sufrirá más bajas de cara al siguiente torneo toda vez que Maximiliano Araujo e Israel Reyes no saldrán de la institución como se venía manejando en medios nacionales, por lo que el equipo sólo sufrirá las cuatro bajas ya conocidas; aunque está a la espera de un mediocampista más para reforzar el equipo.







Fuentes confirmaron a Diario CAMBIO que la directiva ‘camotera’ rechazó los ocho millones que puso sobre la mesa Tigres para hacerse de los servicios de Israel Reyes, pues la intención del equipo es conservarlo hasta después de Qatar 2022 con la intención de que sea parte de la lista mundialista y gane más valor económico.

Además, el director deportivo de Cruz Azul, Jaime Ordiales, descartó que el equipo tenga intenciones de fichar al jugador, pues si bien estuvo en el radar de ‘la máquina’ y tenían intenciones de pagar hasta cinco millones por el volante, primero se arreglaron con Pablo Rotondi.

Con esto, el equipo de la Angelópolis no sufrirá ni una sola baja más, salvo las cuatro que ya se conocen que fueron George Corral, quien no entró en planes y ya no fue renovado, además de Juan Pablo Segovia quien salió de la institución, pues el defensor firmó por el Necaxa y dejó a ‘La Franja’.

A su vez, la que pareciera la baja más sensible del equipo es la del capitán Javier Salas, pues la directiva no pudo soportar la oferta que hicieron los Bravos de Juárez, por lo que salió a la frontera; además Kevin Ramírez cedió su plaza de extranjero porque regresará de su lesión al finalizar el Apertura 2022.

Sin embargo, la baja del capitán Salas dejó un hueco abierto para el que el propio entrenador Nicolás Larcamón aseguró que buscaría un suplente y así tratar de tapar esta salida, una vez que se encuentre el reemplazo se convertirá en el último refuerzo de ‘La Franja' para enfrentar el Apertura 2022.

Hasta el momento el equipo ‘camotero’ ha disputado tres partidos de preparación: dos contra Morelia en su gira por los Estados Unidos con saldo de una victoria y una derrota, además de un triunfo sobre los Coyotes de Tlaxcala, y todavía le queda un encuentro más contra Toluca a disputarse el próximo sábado.