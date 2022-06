Faitelson explota contra la Selección Mexicana Sub 20 tras ser eliminados del pre mundial

El comentarista deportivo, David Faitelson, se lanzó contra la Selección Mexicana Sub 20 luego de ser eliminada del pre mundial al empatar con Guatemala.

El comentarista deportivo de la cadena ESPN, David Faitelson, se lanzó contra los futbolistas de la Selección Mexicana Sub 20 luego de ser eliminada del pre mundial al empatar con el combinado guatemalteco 1-1.



Fracaso en la sub-20...Sin Mundial, sin Olímpicos: La última vez que sucedió algo parecido en el futbol mexicano le costó “la cabeza” a Hugo Sánchez… ¿Pasará algo esta vez?

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter, donde David Faitelson estalló contra la Selección Mexicana Sub 20, y aseguró que además de ser culpa de los futbolistas mucho tienen que ver que los directivos por no dar oportunidades a los jugadores juveniles.



"Fracaso en la sub-20...Sin Mundial, sin Olímpicos: La última vez que sucedió algo parecido en el futbol mexicano le costó “la cabeza” a Hugo Sánchez… ¿Pasará algo esta vez?", aseveró David Faitelson.



En ese sentido, David Faitelson aprovechó, para reconocer el trabajo de la escuadra guatemalteca ya que aseguró que fue mucho mejor que la Selección Mexicana, por lo que destacó que en poco tiempo el combinado centroamericano será un rival duro de vencer.



"Guatemala es un merecido vencedor. Fue mejor que México en el campo y desde el manchón de penalti… Los futbolistas guatemaltecos tuvieron hoy todo lo que le faltó a los mexicanos…", dijo el comentarista de ESPN.



Con información de Mediotiempo