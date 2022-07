Él es Guanyu Zhou, el piloto chino de Alfa Romeo que sobrevivió de milagro a escalofriante accidente

Guanyu Zhou, es el piloto chino de Alfa Romeo que tuvo un escalofriante accidente y salvó de milagro durante el Gran Premio de Gran Bretaña,

El internacional chino de 23 años de edad., salió volando con su monoplaza de cabeza, asustando a todos en el circuito Silverstone.

Zhou reveló que gracias al halo se pudo evitar una desgracia, ya que la pieza le salvó la vida y únicamente se encuentra con graves lesiones.

"Estoy bien, todo despejado. El halo me salvó hoy. Gracias a todos por sus buenos mensajes", comentó el piloto de Alfa y Romeo en su cuenta de Twitter.

I’m ok, all clear. Halo saved me today. Thanks everyone for your kind messages! pic.twitter.com/OylxoJC4M0