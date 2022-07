Americanistas ya no quieren a Henry Martín: así se lo demostraron  

Las críticas contra Henry Martín han sido tan fuertes que tuvo que borrar una publicación que realizó en la previa del América Vs Atlas.

No solo la pasa mal dentro de la cancha donde ya no es titular, también fuera de la cancha Henry Martín es criticado por la afición del América que le demuestra que ya no lo quiere en el club.

Previo al juego contra Atlas, el delantero del América público una fotografía en la que comentó “Ready” en alusión de que ya estaba listo para la jornada 1, pero los fans lo llenaron de críticas y burlas.

Su mediocre aportación goleadora con tan solo 3 tantos la temporada pasada, ocasionó que los fans hoy desprecien al delantero mexicano.

Henry Martín no aguantó las críticas y prefirió eliminar la publicación, pues la afición solo aprovechó para despreciarlo más.

Durante el torneo pasado, el delantero del América llegó a confesar que se deprimió por la falta de gol e incluso mencionó que tocó fondo.



“En partidos pasados llegue a caer en desesperación, en desmotivación. En lo anímico te pega durísimo porque no estás acostumbrado a ello. He tocado fondo y no me queda más que seguir trabajando, más abajo no puedo ir”



Henry Martín participó unos minutos al ingresar de cambio en el debut del América, partido que terminó sin anotaciones.