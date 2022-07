¡Otro que no quiere venir a la Liga MX! Suarez rechazó a Cruz Azul y Toluca

En las últimas semanas en México sonó muy fuerte el nombre de Luis Suárez, el delantero uruguayo que quedó libre del Atlético de Madrid, era el deseo de equipos como Toluca y Cruz Azul, hoy el uruguayo dio las razones del porque no llegó a la Liga BBVA MX.

En entrevista para para la radiodifusora Sport 890, el charrúa habló de su futuro y tocó el tema del fútbol mexicano, el cual en sus propias palabras descartó por temas deportivos.

"Me llamaron de Toluca, no voy por un tema de altura. Diego Aguirre me quiere en Cruz Azul, pero México hoy no sería una opción"