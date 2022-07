Sólo van dos jornadas, pero Omar Fernández asegura que el objetivo es jugar Liguilla

El refuerzo camotero, Omar Fernández, aseguró que, pese a las dos victorias seguidas en este torneo, aun no se ha ganado nada, pues el equipo tiene como objetivo jugar las finales.

El refuerzo del Club Puebla, Omar Fernández, fue crítico con el presente de la Franja, pues dijo que si bien han ganado dos encuentros aún no consiguen los objetivos del equipo que es jugar las finales.

En rueda de prensa, el futbolista colombiano mencionó que hasta el momento no han logrado nada, por lo que es importante enfocarse en el siguiente encuentro contra León del próximo viernes.

Asimismo, el camiseta número 25 del equipo camotero mencionó que espera una gran respuesta de la gente el próximo partido, pues tienen que hacer sentir su localía.

Hay que recordar que Omar Fernández estuvo un año fuera de la Franja, pues fue vendido a León, sin embargo, para esta temporada regresó a préstamo por un año con opción a compra.