¡Bye, bye Pumas! Dani Alves explota contra México por criticar a su esposa

Dani Alves rompió el silencio sobre su futuro y le respondió a la afición tras las críticas a su esposa, quien había dicho que no inventaran historias sobre su llegada a la Liga MX.

Dani Alves explotó contra el sector de la afición mexicana que criticó a su esposa y rompió el silencio que había mantenido sobre su posible fichaje por los Pumas.



No se que pasará pero, Solo dijo que no inventen… así que no jodan e viva México cabrones ? https://t.co/ULc9t32vmy

A través de su cuenta de Twitter, el astro brasileño, retuiteó una nota que hacía alusión a un mensaje de su esposa Joana Sanz contra la Liga Mx.

Todo empezó cuando Joana Sanz pidió a la afición y prensa no inventar rumores en torno al futuro de su esposo, lo que provocó que aficionados del fútbol mexicana la criticaran.



El ex jugador del Barcelona, salió en defensa de su mujer pidiendo que no inventarán historias y señaló que su futuro no está definido.

Eso sí, pese al “no jodan”, el brasileño lanzó un “viva México cabrones” para cerrar con buena onda toda la polémica alrededor de su futuro en Pumas y su esposa.