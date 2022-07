Dueño del Atlas encara a Faitelson: le reclama que lo llame corrupto

En una intensa entrevista, Alejandro Irarragorri, reprochó a David Faitelson sus críticas y señalamientos sin pruebas de un supuesto conflicto de intereses que benefició al Atlas para obtener su bicampeonato.

La charla que fue organizada por Grupo Orlegi, permitió que ambos personajes se vieran las caras y en la entrevista que fue subiendo de tono poco a poco, se tocó el tema de la supuesta ayuda que recibió Atlas para consagrarse campeón de la Liga MX.

Cabe recordar que Faitelson no se ha cansado de decir en redes sociales y sus programas en ESPN, de que los dueños del Atlas tienen lazos familiares con directivos de la FMF y Liga MX.

Por ello, Faitelson comenzó la entrevista pidiendo disculpas a Irarragorri y toda su directiva, al asegurar que hizo algunos comentarios fuera de lugar, sin embargo, su disculpa no evitó que se hablara del tema de las ayudas.

Faitelson señaló que Iñigo Riestra directivo de la FMF, es hermano del presidente ejecutivo del Atlas, José Riestra, lo que para el comentarista representa un gran conflicto de intereses, lo que hizo explotar a Irraragorri.

“Yo lo que te digo es que, tú me quieres acusar de esto, (corrupción en los campeonatos) está bien. ¿Cuál es el sustento? ¿Cómo me acusas de esto? Llevas un año hablando de esto, y no sabes de donde viene. Imagínate la fragilidad de tu acusación”