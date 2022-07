Los Xolos regresan a TV Azteca y se estrenarán vs América

Los partidos de los Xolos de Tijuana como local, regresarán a la televisión, esto tras el acuerdo entre TV Azteca y Fox Sports que compartirán los derechos de transmisión del club.

TV Azteca recupera a Xolos de Tijuana y se estrenarían vs América.



Aunque los derechos televisivos no serán adquiridos en su totalidad, compartirán las transmisiones con la cadena Fox Sports.



Sería cuestión de horas para que la noticia se oficialice.



