Hijo pródigo: Omar Fernández volvió al Club Puebla y rompió sequía de 55 partidos sin gol

El mediocampista del Club Puebla, Omar Fernández, tuvo que regresar al equipo de la Angelópolis para romper una racha que tenía de 55 partidos de liga sin poder anotar, pues con su gol del fin de semana terminó con la sequía de más de 20 meses, pues la última vez que marcó fue contra su ex equipo León.

