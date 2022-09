La Liga MX puede mejorar, el nivel de los jugadores es muy alto: Dani Alves

El astro brasileño Dani Alves, jugador con más títulos en la historia del futbol, habló sobre su vivencia en la Liga MX, asegurando que tiene jugadores de gran nivel, y que pueda mejorar.



LOS MEXICANOS NO CREEN EN ELLOS ?



En conferencia de prensa, Dani Alves reconoció el nivel del futbol mexicano; sin embargo, aseguró que los futbolistas locales no se lo creen.



"Perdonen si me estoy equivocado, la gente es muy conformista"



?️ @Karla_Uz

? @Migue_luk pic.twitter.com/zkFd4OGcdt

— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 20, 2022

Alves ofreció su primera rueda de prensa como jugadores de Pumas, donde abordó el tema del futbolista mexicano.



"Siempre dije que el nivel del futbol mexicano es brutal. Lo que sí es cierto es que ellos (los futbolistas) se creen poco, son un poco desorganizados. La organización del campeonato se puede mejorar, pero el nivel de los jugadores es muy alto. En Brasil dicen que el nivel de México no es muy alto, pero se enfrentó recientemente al mejor equipo de Brasil (Palmeiras) con un equipo de México (Tigres) y los brasileños no calificaron a la Final del Mundial; entonces es la balanza de donde está el nivel".



Dani Alves de igual manera señaló que el jugador mexicano es muy conformista, puesto que pudiera estár aún en un más alto nivel.



"Me gusta mucho los buenos peloteros que tiene México; no se lo creen mucho, se conforman. Es mi sensación, perdón si me estoy equivocando, que la gente es muy conformista. Si está en Europa es porque ahí es la vida, si están en un equipo bueno esa es la vida. No mi amor, la vida es vivir todos los días. Pensando que uno puede ser mejor cada día, en todos los momentos".



Por otro parte el brasileño aceptó las críticas por el paso irregular de Pumas, pero dijo que no va a dejar de luchar para conseguir los objetivos.



"Lo que estoy viviendo (de críticas) es lo que en su momento viví en Sao Paulo, me criticaron, me criticaron y gané los Juegos Olímpicos, porque mi foco está en el objetivo. Yo soy un obsesionado con los objetivos. El futbol es como la vida y la vida lineal, es muerte. Eso no va a cambiar, la cosa es no dejar de luchar, es meterle ganas. La gente no sabe cuál es la receta para ganar, pero de que lleva huevos, lleva huevos".



Este viernes Dani Alves visitará el Estadio Cuauhtémoc, cuando los Pumas enfrente al Club Puebla en punto de las 9 de la noche.

Con información de Medio Tiempo