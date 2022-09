¡Se acabó la novela! Tata Martino no llevará a Chicharito ni Vela a Qatar 2022

Gerardo Martino puso punto final a la polémica sobre la convocatoria a Carlos Vela y Chicharito Hernández como posibles elementos para disputar la Copa del Mundo de Qatar 2022, confirmando que no serán convocados para la justa mundialista.

[Greg Beacham] "Coach Tata Martino confirms Carlos Vela and Chicharito will not be going to Qatar. Vela ruled himself out for Mexico 3 years ago, and Tata says he’s “going with other forwards” instead of Chicharito.". pic.twitter.com/TcuNMkQ4av