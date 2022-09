Tata Martino se lanza vs directivos del futbol mexicano: “Si me quieren decir con quién tengo que jugar, va a haber problemas”

Gerardo ‘Tata’ Martino, técnico de la Selección Mexicana señaló que se ha recibido poco apoyo por parte de los clubes, lo que está generando obstáculos en los jugadores para que emigren a Europa, por tal motivo, ha lanzado una advertencia a los directivos si le imponen jugadores.

“Hace poco escuché a un directivo que la liga no tenía que jugar para la Selección. Sí, si nosotros tenemos el 60 por ciento de los jugadores para el Mundial. Conmigo hay un montón de dirigentes que saben que no impongo cosas, no se hace lo que yo quiero, si me quieren decir con quién tengo que jugar, va a haber problemas“, advirtió Martino en una clara alusión a los directivos del futbol mexicano.

“No evadiré la responsabilidad que me toca. No voy a hacer un análisis de lo que pienso, pero a lo mejor lo que digo es un punto de partida para que busquemos propuestas”, dijo Martino en la conferencia de prensa posterior al partido que México perdió 2-3 ante Colombia.

Por otra parte, el Tata justificó la falta de roce de los futbolistas, ya que la selección vive una tendencia a la baja de jugadores en Europa.

“¿Por qué los jugadores no se van afuera? No se van porque no los dejan, porque son exorbitantes las cifras que piden por ellos, cómo hay un jugador que vale 10 millones de dólares y no tiene mercado europeo, ¿hay un mercado paralelo o qué pasa? Hay muchas cosas desde el presidente, es un tema de conversación desde hace tiempo, se busca mejoría del otro lado, no es el debate que necesita México para mejorar”.