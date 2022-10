VIDEO: Así se enteró Pitu Cejas que en México se paga por quincena

El ex jugador del Club Puebla, Mauro Cejas, también conocido como Pitu Cejas, narró cuando se enteró de cómo se cobran los salarios en México

Pitu Cejas, ex-jugador del futbol mexicano, habiendo militado en equipos como Tecos, Rayados de Monterrey, Pachuca, Santos, Monarcas y Puebla.

"También tengo otra anécdota que por ejemplo allá en México se paga cada 15 días. El mes te lo dividen en dos, entonces yo me acuerdo que me pagan el 15 y después me quieren pagar el 30, y le digo a la contadora 'no no, ya me pagaron'", declaró Pitu Cejas para MX Sudamérica.