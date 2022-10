¡Viva México! Así sonó el himno nacional en Singapore tras victoria de Checo Pérez (VIDEO)

Tras el carrerón de Sergio “Checo” Pérez en donde ganó el GP de Singapore, el himno nacional mexicano hizo vibrar el Circuito Urbano Marina Bay



?? ¡PIEL CHINITA EN TODO MÉXICO!



NUESTRA BANDERA EN LO MÁS ALTO DEL #SingaporeGP ?❤



? ¡Festeja Checo, FESTEJA MÉXICO!#F1xFOX #TheMexicanWay pic.twitter.com/U8oVHoaaoA

El mexicano Checo festejó su gran victoria en la Fórmula 1, carrera que quedó marcada por su estilo de manejo y el dominio que tuvo sobre el segundo lugar, Charles Leclerc.

Checo Pérez no ocultó su alegría al cruzar la meta y hablar con el jefe del equipo, Christian Horner, quien no dudó en calificar esta carrera como “el mejor manejo que has tenido” en su paso por Red Bull.



“Así es como lo hacemos los mexicanos, callamos la boca y trabajamos duro. Este es el modo mexicano”.



Checo terminó la carrera con una ventaja de 7.5 segundos sobre el piloto de Ferrari, Charles Leclerc y cortó la diferencia entre ambos a solo dos puntos en el campeonato mundial de pilotos.

Con información de ESPN