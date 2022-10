"Hasta aquí hemos llegado" Así se despide Andrés Lillini como entrenador de Pumas

Andrés Lillini, director técnico argentino ha dejado de ser entrenador de los Pumas, así lo informó el conjunto universitario.

A través de un comunicado oficial, se dio a conocer la noticia de que Lillini ha dejado de ser el entrenador oficial del equipo de futbol Pumas:



“El Club Universidad Nacional informa que da por terminada la relación laboral, en común acuerdo, con el profesor Andrés Lillini como director técnico del primer equipo de Pumas”, dice el boletín del equipo de la Liga MX.



De igual manera, el ahora ex director técnico del conjunto del Pedregal, envió un mensaje a la afición, a quien agradeció por el tiempo que lo apoyaron en casi cinco años de estancia en el equipo.

Eternamente agradecido

En un video difundido por el club, Andrés Lillini se despidió de Pumas y agradeció la oportunidad. “Hola querida afición este video es para despedirme junto con mi cuerpo técnico de lo que ha sido este proceso en Pumas de Primera División, yo voy a cumplir cinco años aquí, tengo un sentimiento muy grande por cada uno de ustedes, por lo que me han transmitido siempre, soy un agradecido de que Pumas haya pasado por mi vida eternamente. Gracias a todos por el apoyo incondicional que han demostrado siempre, hemos dado todos los que participamos de este proceso lo máximo; no pudimos llegar a donde nosotros y ustedes querían, y seguramente lo harán porque el equipo lo va a lograr. Siempre Pumas será una parte importante de mi vida profesional, así que gracias, no tengo más que palabras de agradecimiento. Hasta aquí hemos llegado y me llevo un gran sentimiento”, dijo.

En cuanto al futuro de Lillini, Pepe Riestra, presidente deportivo de Atlas, reconoció que es uno de los entrenadores que tiene en agenda el cuadro rojinegro, pero por ahora no ha habido contactos formales.