¡Pobre Raúl! Revela que su cráneo no quedó completamente soldado

Además de la pubalgia contra la que lucha Raúl Jiménez para llegar al mundial de Qatar 2022, el delantero del Wolverhampton y de la Selección Mexicana reveló que de igual manera arrastra una lesión en el cráneo, de la cual no que al “100 porciento”.

Durante una plática para “En primera persona” de Star+, el delantero señaló que la fractura en la cabeza que recibió tras un cabezazo con David Luiz no ha cerrado al cien por ciento.

“Hice partidos de pretemporada con una banda que ha ido cambiando. Antes era una protección completa, luego se hizo más chica y ahora es una banda, tipo cinta de cabello largo, que cubre más esa parte, pues es donde el cráneo no está completamente soldado y es de protección y no haya un golpe crítico. Tengo la fisura del cráneo y es difícil que me vuelvan a pegar en ese lugar, pero es recomendación de los médicos”.