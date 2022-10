¡Qué siga el festejo! Checo Pérez llega segundo en el caótico GP de Japón

El Gran Premio de Japón fue muy largo, con más de tres horas, con una carrera corta por la lluvia.

Alrededor de las 00:00 horas del tiempo del centro de México, inició el GP japonés, donde a la tercera vuelta, ya con abandonos, una bandera roja apareció para detener la carrera por dos horas.

Pero pasadas las 02:00 horas, la FIA y la F1 reanudaron la carrera, con el Safety Car que dio algunas vueltas, para permitir la bandera verde.

Congratulations, champion! @Max33Verstappen

Well deserved championship. I feel very proud of you and what a way to do it, in front of our Honda home race!

Let’s go for more! 1-2 to finish this championship on top! Congrats @redbullracing pic.twitter.com/M8LWSS5jei