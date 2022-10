¡Se están peleando! Vanessa Huppenkothen revienta y deja callado a Andrés Vaca

Vanessa Huppenkothen criticó y lanzó un polémico tweet contra Andrés Vaca, luego que el narrador de Televisa criticara en redes sociales al futbolista mexicano Jorge Sánchez.



Todos llegamos a nuestro trabajo a aprender… cuando llegaste a televisa no eras ni cerca de lo que eres ahora… https://t.co/OH2wMSMP1W

— Vanessa Huppenkothen (@vanehupp) October 12, 2022

La controversia entre los famosos, se dio cuando Andrés Vaca respondió un tweet de Alejandro Orvañanos que justificaba el mal día que tuvo Jorge Sánchez en el Ajax durante la jornada de Champions League.

Alejandro Orvañanos escribió: “Los mejores laterales del mundo sufren con Kvaratskhelia y con Luis Díaz, ¿por qué Kevin Álvarez y Jorge Sánchez no lo harían? Qué sean más constantes esos enfrentamientos, y será inevitable el crecimiento del futbolista mexicano”.

A lo que Andrés Vaca no estuvo de acuerdo y no tardó en responderle, diciendo que era un pensamiento mediocre, pues estaba para competir no para aprender.



“Un poco mediocre este pensamiento, ¿no? “Cómo a otros les pintan la cara, no está mal que a mí también”. Las empresas contratan a gente para que rindan, no para que aprendan. Creo”



Pero lo que Vaca no esperaba era la respuesta de Vanessa Huppenkothen, quien le respondió de una manera directa y muy clara sobre la misma experiencia del narrador de Televisa.



“Todos llegamos a nuestro trabajo a aprender… cuando llegaste a televisa no eras ni cerca de lo que eres ahora”



Andrés Vaca le respondió a la conductora de ESPN que Jorge Sánchez no había ido al equipo a aprender pues pagaron lo suficiente para tener resultados inmediatos con su rendimiento.