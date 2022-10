Club Puebla y Larcamón definirán su futuro; se prevé salida de jugadores importantes

La directiva del Club Puebla y Nicolás Larcamón evaluarán su gestión al frente del equipo camotero para evaluar su continuidad en la institución, después de la escandalosa eliminación en cuartos de final por marcador global de 11-2, además se viene una limpia que inició con Jozy Altidore y el posible adiós de Israel Reyes.

En rueda de prensa posterior a la derrota de cinco a uno en la cancha del Estadio Azteca, Larcamón pidió disculpas a la afición por el escandaloso marcador global y también dijo que no está de acuerdo con cortar los procesos, pero una situación como la que vivió lo podría cambiar todo.

En este sentido, el entrenador argentino mencionó que esa decisión no le corresponde a él, y es necesario tomar un tiempo para poder digerir lo que ocurrió en los cuartos de final y así determinar el futuro de la institución, aunque no descartó un cambio de aires en los próximos meses.

“No lo sé, no descarto nada de eso, creo que todo esto es muy reciente, yo soy de la idea de que los procesos no se deberían valer de un resultado y no creo que ese sea el punto (…) estoy enormemente agradecido a mis futbolistas y con toda la directiva y toda la gente de Puebla”, dijo.