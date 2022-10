“Sé que el dolor y la mancha jamás se va a olvidar”: Gularte pide disculpas a la afición del Club Puebla

Emanuel Gularte, defensor del Club Puebla, envió un mensaje de disculpas a toda la afición tras la escandalosa goleada que sufrió La Franja en la serie de Cuartos de Final frente al América.

Fue a través de sus redes sociales que el defensor uruguayo publicó un comunicado para expresar sus disculpas y señalar que trabajará duro para asimilar las consecuencias del doloroso momento que vivieron tanto en la cancha del Estadio Azteca como en el Cuauhtémoc.

Además, reconoció que lo sucedido en la serie ante el América quedará plasmado por siempre en la historia del equipo, por lo que solo queda trabajar con más intensidad para que no se vuelva a repetir.

"Sé que el dolor y la mancha jamás, se haga lo que se haga a futuro, se va a borrar, ni a olvidar, pero vamos a trabajar muy duro, demasiado duro todos, para que Puebla vuelva a sonreír. Me entristece mucho, porque pese al resultado y la forma, nos hemos brindado mucho por la camiseta y este equipo, además de muy buenos profesionales, tiene grandes personas y este golpe siento que no fue justo. Pero no importa si lo fue o no, hay que aceptarlo”