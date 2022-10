“El portero más goleado”: Christian Martinoli reventó a Memo Ochoa (VIDEO)

Christian Martinoli, comentarista de TV Azteca, señaló a Guillermo Ochoa, portero del América y la Selección Mexicana como un guardameta con mucho talento, pero también con muchas deficiencias.

En entrevista con Enrique Garay para su canal de YouTube, Martinoli fue tajante al señalar que desde su punto de vista Ochoa apenas cubre la mitad de las características que se le piden a un portero de excelencia.

“Paco Memo se fue a Francia, arriesgó hasta dinero, no tanto como la gente piensa porque no le pagaban tan mal, pero arriesgó a irse. Se fue al que probablemente era el peor equipo de las cinco grandes ligas europeas”.

Además, señaló que Ochoa fue el portero más goleado en Francia y España donde también vivió el descenso en ambas ligas y por si fuera poco no logró consolidarse en un gran equipo europeo pese a su gran mundial en Brasil 2014.

Pero no fue todo, ya que Martinoli fue puntual con las habilidades que carece bajo los tres palos al indicar que desde el comienzo de su carrera no ha corregido sus deficiencias.

“Lo decía Rafa Puente: Ochoa no recorre la portería, se tira de donde está, no achica mucho los disparos, no va por arriba”.