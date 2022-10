VIDEO: Así es la participación Canelo Álvarez en el primer tráiler de Creed III

Saúl Canelo Álvarez había dado a conocer que aparecerá en la tercera película de Creed, unos días antes de su combate contra Gennady Golovkin, cinta que protagoniza Michael B. Jordan y que continua con la zaga de Rocky.

My directorial debut?! Still sounds crazy to say but there's no film that has been more personal to me and no film I've felt more ready to steer. Excited to share the first trailer for Creed 3. To my cast & crew thanks for working so hard to continue the legacy of the franchise. pic.twitter.com/PSbOr2usdH