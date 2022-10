¿Toluca vengará al Club Puebla? Derrota al América en el partido de Ida de semis (VIDEO)

Toluca aprovechó su condición de local y derrotó 2-1 al Club América, en un partido que dominó el conjunto choricero pero que con una reacción final del conjunto de Coapa deja todo el suspenso para el partido de vuelta.

El conjunto de los Diablos Rojos, logró anotar su primer gol graciasa un error de Memo Ochoa que tras una mala salida dejó el balón para que Haret Ortega marcara el 1-0 al minuto 24.



¡GOOOOOOOOL DE @TolucaFC! ⚽#LigaMX | ? #TOL 1-0 #AME ?



Tras una jugada a balón parado aparece Haret Ortega para rematar dentro del área y abrir el marcador.

Toluca continuó presionando y eso provocó el segundo error de la noche en la zaga americanista, cuando Emilio Lara cometió una falta dentro del área al no regresar correctamente el balón a Memo Ochoa, por lo que terminó derribando a Jean Meneses, situación que no desaprovechó Leo Fernández para marcar desde los 11 pasos el 2-0.

La polémica no podía faltar, en el segundo tiempo cuando América estaba contra las cuerdas, Camilo Sanvezzo marcaba el 3-0 tras un error de Cáceres, sin embargo, en una decisión dudosa el VAR anuló la anotación para darle vida al conjunto de Coapa.

Sobre el final, América empujó para reaccionar y su insistencia tuvo recompensa cuando Henry Martín habilitó a Emilio Lara para anotar el 2-1 al minuto 80.



¡GOOOOOOOOL DE @ClubAmerica! ⚽#LigaMX | ? #TOL 2-1 #AME ?



Tras una asistencia de Henry Martín, Emilio Lara aparece para rematar dentro del área y acortar distancias en el marcador.

América con la victoria en el Estadio Azteca este próximo sábado lograría meterse a la Final de la Liga MX, por su parte a Toluca le basta con no perder para poder soñar con el título.