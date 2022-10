Estos partidos de Qatar 2022 podrás ver por televisión abierta

A pesar de que todos los partidos del mundial Qatar 2022 será transmitidos por SKY, la televisión abierta tendrá 33 partidos de los 64 que se jugarán en la competencia.



En el siguiente hilo cada día pondremos un juego que será por televisión abierta. Faltan 30 días para el comienzo de la Copa del Mundo #Qatar2022 ??



Jueves, 24 de noviembre

Brasil 🇧🇷 vs Serbia | 13:00 hrs

Aquí te dejamos un hilo de donde serán transmitidos cada uno de los partidos de la copa del mundo a celebrarse en Qatar.

La máxima fiesta del fútbol comenzará el 20 de noviembre con el juego entre Qatar y Ecuador, en donde en la fase grupos 18 partidos serán exclusivos de SKY, 23 podrás verlos por televisión abierta y 7 partidos por ViXPlus.

Los partidos de la Selección Mexiana serán transmitidos por señal abierta de Televisa, TV Azteca, TUDN.

Además, de que vía streaming, los partidos de México irán por ViX Plus y SKY Blue to go