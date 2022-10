Triunfan Checo Pérez y Max Verstappen; aseguran el campeonato de Constructores en el GP de Austin

Max Verstappen ganó el primer lugar del Gran Premio de Estados Unidos mientras que Sergio Checo Pérez no pudo subir al podio y se quedó en la cuarta posición de la carrera.

De acuerdo con el portal de noticias ‘Infobae’ con el resultado que sumaron ambos pilotos, la escudería Red Bull Racing logró obtener el Campeonato de Constructores de la temporada 2022 en la Fórmula 1.

¡QUÉ BATALLA! ? Verstappen responde a Leclerc luego de no poderlo rebasar tras perder lugares por el tiempo en pits. El de Red Bull recupera posiciones y se vuelve a meter el podio. #F1xFOX #USGP pic.twitter.com/SV4274twR0

Con el podio de Verstappen, la escudería austriaca llegó a los 619 puntos, cifra que les permitió celebrar el campeonato pues superaron a Ferrari, quienes se quedaron con 454 hasta el término de la carrera en el Circuito de Austin.

CONSTRUCTORS’ CHAMPIONS!! THE BULLS ARE BACK ON TOP!!! ? pic.twitter.com/dM0VORhXzb