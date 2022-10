“Un día muy especial”: Así se vivió el Show Run de Checo Pérez en Guadalajara (VIDEO)

La fiebre de la Fórmula 1 llegó a Guadalajara, ciudad natal de Sergio “Checo” Pérez, donde el piloto mexicano encabezó el Red Bull Show Run previo a su participación en el Gran Premio de México.

There’s something about @SChecoPerez on street circuits ??? pic.twitter.com/AhPCEj5Abc

Cientos de tapatíos se dieron cita en los alrededores de la Avenida Vallarta y la Glorieta de la Minerva para presenciar a Checo Pérez a bordo de su monoplaza RB7.

La presencia de Checo Pérez enloqueció a los fans de la Fórmula 1 en Guadalajara, pues miles de espectadores coreaban su nombre llenos de emoción, mientras el piloto mexicano los saludaba desde una camioneta blanca que circulaba por las calles de la capital de Jalisco.

Just @SChecoPerez heading onto the streets of his hometown ?? pic.twitter.com/O12OON1aiS