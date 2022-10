Así es el casco especial que Checo Pérez utilizará en el GP de México (VIDEO)

Este miércoles Checo Pérez reveló el casco conmemorativo con el que subirá a su RB18 este fin de semana y peleará por ganar el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¡Vamos Checo! ?? Revealing a special Mexican lid for the #MexicoGP ? pic.twitter.com/lX0VxfchCx

En un evento que contó con la presencia de medios de comunicación y aficionados, el piloto tapatío presentó el casco que utilizará en su séptimo GP de México.

El casco cuenta con distintivos como el día de muertos, los colores de la bandera de nuestro país, la marca de la bebida energética y la frase Viva México.

Además, Checo Pérez confesó que desde comienzos de la temporada de este 2022, trabajó junto con el diseñador para tener listo este casco especial para el GP de México.

El piloto mexicano es uno de los favoritos para obtener la victoria en el GP de México con el que buscará seguir añadiendo su nombre a la historia del automovilismo de nuestro país.

When @SChecoPerez has a new lid, he doesn’t disappoint ? #MexicoGP pic.twitter.com/J7BMuH0qTf