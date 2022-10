El día que Checo pidió vender todos sus autos por ser futbolista del América (VIDEO)

Sergio "Checo" Pérez tiene un pasión por las Águilas del América, por encima del automovilismo situación que le pudo costar caro en su temporada de la categoría Shifter y ello pudo cambiar su historia deportiva. Así lo reveló Antonio Pérez Garibay, papá de Checo.

En una entrevista con El Heraldo, su padre contó que en una ocasión lo hizo enojar tanto, porque renunció al volante por para tomar el balón con la camiseta amarilla, pues Emilio Azcárraga presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, le llamó para extenderle la invitación. Cabe destacar que la llamada se la hizo en vísperas del campeonato de go karts en Guadalajara, Jalisco.

"Papá, no voy a ir a las carreras. No voy a correr. Me invitó Emilio Azcárraga a ver al América y me voy a ir con él”, dijo.