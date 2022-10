¡Otro podio para Checo! Por segundo año consecutivo es tercer lugar en el GP de México

Sergio “Checo” Pérez repitió podio en el Gran Premio de México, en el que logró reponerse a las adversidades y demostró su talento para terminar en tercera posición.

A unos metros de la arrancada Pérez superó a Lewis Hamilton para hacerse de la tercera posición, sitio en el cual marchó durante gran parte de la carrera.

Sin embargo, en la vuelta número 24, Checo entró a pits para un cambio de neumáticos, pero en lugar de un beneficio fue lo contrario, ya que sus mecánicos tardaron cinco segundos, lo que provocó que el mexicano cayera hasta la sexta posición.

Pero el piloto tapatío no bajó los brazos y comenzó la remontada, primero superando a Carlos Sainz, luego a George Russell para tomar de nueva cuenta el tercer peldaño.

Checo hizo todo lo posible para superar al británico, pero simplemente no hubo posibilidades ya que, además, tuvo que cuidarse de que Russell no lo superara.

Con esta tercera posición el mexicano firma una gran actuación en el GP de México, pero sobre todo una temporada en la que ya suma 10 podios.

Max Verstappen se quedó con la victoria, Hamilton segundo así, se repitió el podio del año pasado aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

The points scorers in Mexico City ? #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/xJFaLXCrf8

Max Verstappen hizo historia en este GP de México al consumar su victoria número 14, lo que lo convierte en el piloto con más triunfos en una temporada de la F1, rompió el empate con Schumacher (13) y Vettel (13).

World champion @Max33Verstappen surpasses Michael Schumacher and Sebastian Vettel for most wins in a season#2TheMax #MexicoGP pic.twitter.com/cc1HyAJfcG