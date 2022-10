Toño de Valdés habla de sus inicios como comentarista: no tenía nivel para jugar profesionalmente

Toño de Valdés contó como fue el proceso para convertirse en el comentarista que es hoy en día, pues de pequeño era muy tímido.

Durante una entrevista con Yordi Rosado el cronista mencionó que ha participado en absolutamente todos los programas deportivos, desde que empezó a trabajar con Televisa.

Ha narrado todas las series mundiales desde el año 1981; 40 series mundiales, 30 Súper Bowls, así como olimpiadas con las que ha pisado todos los continentes del mundo.

El padre de Antonio de Valdés era locutor comercial de la XEW durante muchos años, en esa época, Toño -de ocho años de edad- lo visió en su estudio, en que le gustaba que le regalaran cosas relacionadas al futbol, balones, manoplas, soldados.

“Era muy introvertido, no hablaba, tenía mis amigos muy cercanos que eran los de la colonia San Pedro de los Pinos unos 15 o 20 chavos que nos llevábamos mucho, uno de ellos era Jorge Garralda, ese cuate era tremendo, me rompió el diente una vez en una madrina, jugando, toda la familia Garralda eran cercanos”, confesó.

Su madre era secretaria de la tienda departamental Sears y él estudió publicidad, debido a que su papá tenía una agencia de publicidad junto a su hermano, conocida bajo el nombre Audiovisual de Del Valdés.

“Mi papá estaba preocupado de lo inútil que era, no sólamente no trabajaba, sino que me gustaba el deporte, pero no para ser deportista, no tenía el nivel para jugar profesionalmente, me hubiera encantado ser centro delantero del Atlante”.