¿No habrá clases durante los partidos de México en Qatar? Aquí te decimos lo que sabemos

A 13 días de que arranque la Copa del Mundo Qatar 2022, estudiantes y oficinistas que son aficionados al fútbol se preguntan si habrá suspensión de labores durante los partidos de la Selección Mexicana.

Históricamente, algunas instituciones, tanto públicas como privadas, dan la oportunidad a los alumnos de ver los partidos de México cuando estos coinciden con el horario de clases, aunque esta situación depende completamente de lo que decida la dirección o la administración en cuestión, lo mismo aplicar para las personas que laboran.

El calendario escolar de la SEP que aplica para la educación básica y normal, no tiene previsto ningún puente, día festivo o feriado los días 22, 26 y 30 de noviembre, fechas en las que México se medirá a Polonia, Argentina y Arabia Saudita, respectivamente, aunque la buena noticia es que para el encuentro contra la Albiceleste, que es el más atractivo del Tri en la fase de grupos, caerá en fin de semana, por lo que podrán disfrutar del partido con toda comodidad.

El primer encuentro de México será el martes 22 de noviembre contra su similar de Polonia, a las 10:00 horas, fecha en la que habrá clases con normalidad, lo mismo en el choque contra Arabia Saudita, el cual se celebrará el miércoles 30 de noviembre a las 13:00 horas.

De igual manera, de acuerdo al calendario oficial de la SEP, el próximo 21 de noviembre habrá suspensión de labores, por lo que los alumnos podrán ver todos los partidos programados para esa fecha en el Mundial de Qatar 2022, los cuales serán el Inglaterra vs Irán a las 7:00 horas, Senegal vs Holanda a las 10:00 y el Estados Unidos vs Gales a las 13:00 horas

En caso de que tampoco haya clases el último viernes de cada mes, los partidos que podrán disfrutar los alumnos el 25 de noviembre serían el Gales vs Irán a las 4:00 horas, Qatar vs Senegal a las 7:00 horas, Holanda vs Ecuador a las 10:00, y el Inglaterra vs Estados Unidos a las 13:00 horas.

Con información de Milenio