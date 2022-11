Andrés Guardado lamenta que en México no lo valoren: Me ven como dinosaurio

Andrés Guardado, con más de 15 años de trayectoria y de estar en Europa, aseguró que en México “no es valorado”.

Durante una entrevista para la plataforma de streaming ‘Star+’, Guardado contó que emigró a Europa en el 2007 con Deportivo La Coruña, sin embargo, señaló estar decepcionado de que en México lo vean como “dinosaurio” y no como una figura histórica del futbol.

A pesar de ello, jugará su quinto mundial a sus 36 años de edad, algo que solo él, Antonio “Tota” Carbajal y Rafa Márquez han logrado con la Selección Mexicana.



“Lo que sí puedo decir es que, a lo mejor es normal porque toda mi carrera la he hecho en Europa, es que en Europa se me respeta un poco más, entrenadores, compañeros de profesión, prensa, creo que valoran mucho lo que he hecho acá y lo que sigo siendo acá. En México siento que se me ve como un dinosaurio, como que no se le da tanto el valor. Tampoco es algo por lo que yo me deje guiar, llevar mi vida o tome decisiones, es parte de ser jugador", declaró.



Por otra parte, el mediocampista resaltó que no cambiaría su carrera ni siquiera para llegar a los Cuartos de Final con el Tri.



"No sé si cambiaría mi carrera entera porque me ha costado mucho trabajo y han sido muchos años. A lo mejor unos años de carrera en Europa por ese quinto partido, seguro que sí. Mitad y mitad, sí. Estoy convencido que el último partido que me toque jugar en el Mundial será mi último partido en selección. Ahí se acaba mi camino en selección", señaló.



“No era penal”

Andrés Guardado aún recuerda las eliminaciones contra Países Bajos en 2014 y Argentina en el 2006.



"Nunca era penal, no chinguen. No lo he vuelto a ver, no he querido volver a ver (el partido contra Países Bajos en 2014). Lo que más me da coraje no es el penal en sí, es que nos empatan en un córner faltando cinco minutos, donde debíamos de haber estado defendiendo de otra manera, donde Sneijder está solo al borde del área, eso son detalles que no nos podemos permitir si queremos seguir avanzando", aseveró.



Información obtenida de: Mediotiempo