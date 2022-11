¿Se escuchará en Qatar? Aficionados componen nueva canción de la Selección Mexicana (VIDEO)

La fiebre del mundial ya se vive en nuestro país y a días del arranque de la participación de la Selección Mexicana en Qatar 2022, un grupo de aficionados se dio a la tarea de componer la nueva canción para apoyar a la escuadra mexicana durante la Copa del Mundo.

En TikTok, un grupo de fanáticos mexicanos cambió la letra de la famosa canción de Morat, “No se va”, para crear el cantico perfecto para la Selección Mexicana.

"No tenemos a Ronaldo, mucho menos a Neymar, pero queremos esa copa y nadie nos la va a quitar, y aunque enfrentamos a Argentina y Carlos Vela ya no está aun así nos la van a pelar, los saudís van a llorar, los polacos sufrirán, la esperanza no se va, no se va, no se va"